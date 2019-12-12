مسؤول كبير بكوردستان يدعو بغداد لتعاون امني لحماية مناطق النزاع من داعش

2019/12/12 | 21:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا مسؤول المكتب العسكري لرئاسة اقليم كوردستان، بابكر زيباري، بغداد للتعاون مع اربيل لتأمين مناطق النزاع، بعد تزايد هجمات داعش هناك.وقال زيباري في بيان، "ظهور فراغ امني كبير في المناطق الكوردستانية الخاضعة لسلطة الحكومة العراقية هو السبب الرئيسي لتزايد هجمات ارهابي داعش".واضاف ان "القوات العراقية عاجزة عن حماية الامن في تلك المناطق ومن الضروري ان يتم الاتفاق بين اربيل و بغداد لسد الفراغ الامني في تلك المناطق".

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