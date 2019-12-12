2019/12/12 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نورس المدني، شابة من محافظة الديوانية تثير تفاعلاً كبيراً في ساحات الاحتجاج، وذلك بكاميرتها التي سخرتها لخدمة المتظاهرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نورس المدني.. مصورة من الديوانية تسخر كاميرتها لخدمة المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نورس المدني.. مصورة من الديوانية تسخر كاميرتها لخدمة المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).