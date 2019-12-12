بوست: عباس كاظم

2019/12/12 | 21:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنّ هذا المشهد المروع من عمل مجموعة لا تمثل المتظاهرين هو تماماً كمن يقول إن الذي يرمي الرصاص ضدّ المتظاهرين لا يمثل الجهات الأمنية.الظاهر في الصورة عدد كبير من المتظاهرين، وليسوا صحفيين يغطون حدثاً ما.هؤلاء الواقفون أمام المشهد يصورون بهواتفهم بكل هدوء وانتظام.وكأنهم أمام شلال ساحر، أو افتتاح مشروع، أو انطلاق […]

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