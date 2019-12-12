الخارجية الروسية: نأمل أن يقدم العراق مرشحًا لرئاسة الحكومة

2019/12/12 | 21:58 - المصدر: الوفد المصري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تأمل أن يتمكن العراق من تقديم مرشح لمنصب رئيس حكومة البلاد في الموعد المقرر لذلك.

وأشارت زاخاروفا - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إلى أن بلادها تأمل أن تثمر مشاورات الرئيس العراقي مع أبرز الكتل النيابية في البلاد لترشيح رئيس للحكومة، في المواعيد محددة وفقا للدستور

العراقي، مضيفة أن "قرارا توافقيا سيمنع حدوث فراغ في السلطة يهدد بتفاقم الأزمة السياسية الداخلية".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية دعم موسكو للسلطات العراقية في جهودها الرامية إلى بناء حوار وطني شامل يراعي مصالح جميع المكونات العرقية والدينية للمجتمع العراقي، وكذلك إطلاق إصلاحات اجتماعية واقتصادية.

وشددت زاخاروفا على ضرورة أن "يتم حل المشكلات السياسية الداخلية في هذا البلد بأيدي المواطنين العراقيين أنفسهم..



بعيدا عن أي تدخل خارجي"، مضيفة "نأمل ألا يجد الشعب العراقي نفسه من جديد رهينة لألاعيب ومطامح سياسية خارجية، وألا يتحول العراق إلى مسرح لتصفية حسابات بين أطراف فاعلة خارجية".

ومن المقرر أن تنتهي المدة المحددة في الدستور العراقي لتقديم مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء بعد ثلاثة أيام، وذلك على خلفية تقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لاستقالته في 30 نوفمبر الماضي.

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