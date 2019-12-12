الجيش العراقي: انتحاري يقتل سبعة من الحشد الشعبي قرب سامراء

2019/12/12 | 21:59 - المصدر: مونت كارلو

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش العراقي في بيان إن انتحاريا فجر نفسه قرب مدينة سامراء شمالي العاصمة بغداد يوم الخميس 12 كانون الاول - ديسمبر 2019 مما أسفر عن مقتل سبعة على الأقل من أفراد الحشد الشعبي.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وتقاتل القوات العراقية والحشد الشعبي متشددين من تنظيم الدولة الإسلامية في أجزاء من شمال البلاد بعد عامين من خسارة التنظيم لسيطرته على مساحات شاسعة من الأرض في العراق.

ويشن المتشددون هجمات متكررة على قوات الأمن لكن مثل تلك التي تسقط عددا كبيرا من الضحايا أصبحت نادرة.

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