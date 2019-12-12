العراق.. إصابة مدنيين اثنين في انفجار عبوتين ناسفتين شرقي بغداد

2019/12/12 | 21:59 - المصدر: مصراوي إف أم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي مساء اليوم الخميس، بإصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوتين ناسفتين شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية عن المصدر القول إن انفجارا مزدوجا بعبوتين ناسفتين ضمن منطقة “البلديات” شرقي بغداد وقع مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة.

وأوضح المصدر أن قوة أمنية فرضت طوقا على منطقة الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وباشرت فتح تحقيق حوله.

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