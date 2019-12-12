جريمة الوثبة .. إدانات واسعة وقرارات قضائية تلاحق الجناة

2019/12/12 | 22:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت مؤسسات حكومية ومنظمات وشخصيات سياسية كما دانت سفاراة دولية في بغداد الجريمة البشعة التي جرت اليوم الخميس، في ساحة الوثبة وسط بغداد.

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