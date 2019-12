مقتل سبعة من عناصر الحشد الشعبي في هجوم إرهابي

2019/12/12 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش العراقي مقتل سبعة، الخميس، في شمال بغداد في هجوم انتحاري على مقر "سرايا السلام"، الذراع المسلحة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر ضمن القوات التي تحارب المتطرفين.والهجوم الذي أدى إلى إصابة ثلاثة مقاتلين آخرين نفذه "انتحاري"، وهو مصطلح شائع يستخدمه الجيش للإشارة إلى المتطرفين في تنظيم "داعش".ووقع الهجوم عصرا قرب بحيرة الثرثار، جنوب غرب سامراء، معقل الجماعات المسلحة المتطرفة سابقا.وقد شارك أنصار مقتدى الصدر مع القوات العراقية في القتال ضد المتطرفين، بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.وأشارت الخلية إلى أن القتلى السبعة كانوا من منتسبي اللواء 313 من الحشد الشعبي، إضافة إلى جرح ثلاثة آخرين منهم.





وقالت الخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "إرهابي انتحاري يستهدف قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما أدى إلى مقتل سبعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي وجرح ثلاثة آخرين منهم".

وذكرت الخلية أنها ستزود المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.





