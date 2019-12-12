حقوق الانسان تعتبر حادثة الوثبة فعل لا يمت للإنسانية بصلة

2019/12/12 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، أن "حادثة الوثبة في بغداد اليوم لا تمت للإنسانية بصلة، مطالبة القوات الامنية

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