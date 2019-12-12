كتلة إرادة لـ

2019/12/12 | 22:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد رئيس كتلة إرادة النيابية، حسين عرب، اليوم الخميس، أن قانون الانتخابات الجديد جاهز للتصويت، فيما بين أن الخلاف حوله هو "فني" فقط.

وقال

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