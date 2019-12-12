2019/12/12 | 22:08 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالباني: مشروع قانون الاصلاحات مكسب للجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني: مشروع قانون الاصلاحات مكسب للجميع) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني: مشروع قانون الاصلاحات مكسب للجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).