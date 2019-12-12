2019/12/12 | 22:08 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالباني: مشروع قانون الاصلاحات مكسب للجميع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/12 | 22:08.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني: مشروع قانون الاصلاحات مكسب للجميع) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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