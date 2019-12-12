اوضاع العراق على طاولة مباحثات مسعود بارزاني والقنصل الكويتي في اربيل

2019/12/12 | 22:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، القنصل الكويتي في اربيل ، عمر الكندري، وبحث معه تنمية العلاقات الودية بين اقليم كوردستان ودولة الكويت والاوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وجاء في بيان للموقع الرسمي لبارزاني انه التقى اليوم الخميس القنصل الكوريتي لدى اربيل عمر الكندري، مبينا ان الكندري نقل خلال اللقاء تحيات امير الكويت الشيخ صباح احمد الصباح.

واكد الكندري على تنمية العلاقات الودية بين اقليم كوردستان ودولة الكويت.

واضاف ان الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة كانت محورا اخر من محاور اللقاء.

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