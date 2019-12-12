الداخلية :الأعمال الإجرامية لن تمرّ وسنعاقب مرتكبيها

2019/12/12 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت وزارة الداخلية،اليوم الخميس، جريمة ساحة الوثبة التي قتل فيها شاب اقدمت مجموعة على إعدامه أمام جمهرة من الناس وتعليق جثته في ساحة عامة على خلفية مشاجرة معه .

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