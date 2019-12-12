عبد الغني سهاد - اوهام الاستقلال...!

2019/12/12 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سهاد نريد حقنا في 10دراهم ...في معمعة النضال السياسي والاجتماعي والفكري..الذي قادته احزاب سياسية لما سميناه بالحركة الوطنية..برئاسة حزب (الاستقلال)..فيما بين الحربين..او بعد الحرب ع2..طالبت البورجوازية المحلية..والارستقراطية اي الاعيان والنخب السياسية و الفكرية والدينية (الزوايا)...بالديموقراطية والاستقلال...وتتضمن وثيقة المطالبة بالاستقلال..ليوم 11 يناير 1944..تلك المطالب (الوطنية )..بتوقيع الن......

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