اطلاق حزب تركي جديد

2019/12/12 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة-(أ ف ب) – تقدم رئيس الوزراء التركي السابق احمد داود اوغلو، الحليف السابق لرجب طيب اردوغان، رسميا الخميس بطلب لدى السلطات بهدف اطلاق حزبه لمنافسة حزب الرئيس التركي.وتوجه وفد يضم قريبين من داود اوغلو بعد ظهر الخميس الى وزارة الداخلية لطلب تسجيل هذا الحزب الجديد الذي سيكون اسمه “حزب المستقبل”، بحسب ما افادت […]

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