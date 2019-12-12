علاج مرض السكري بماء جوز الهند

2019/12/12 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن النظام الغذائي لدى المصابين بمرض السكري يجب أن يعتمد على الخضروات والفواكه وبعض الأطعمة النشوية مثل المعكرونة، والحفاظ على نسب السكر والدهون والملح في الحد الأدنى، فضلا عن تناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء في أوقات محددة مع الحرص على عدم تخطي أية وجبة منها.وفي إحدى […]

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