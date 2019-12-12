استشهاد وإصابة 10 منتسبين من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في سامراء

2019/12/12 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستمر الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي بزعزعة الأمن في المناطق المحررة، ولا سيما محافظة صلاح الدين.

حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد سبعة وإصابة ثلاثة آخرين من منتسبي اللواء ثلاثمئة وثلاثة عشر حشد شعبي بتفجير انتحاري استهدفهم في قاطع عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين.

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