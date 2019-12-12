وقوع اصابات بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من مبنى محافظة كربلاء

2019/12/12 | 22:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوقوع اصابات بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من مبنى محافظة كربلاء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات أمن بالقرب من مبنى محافظة كربلاء ادت الى وقوع اصابات بين الطرفين".

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