ضبط عملة أجنبية مزيفة واعتقال مروجيها في الكفل

2019/12/12 | 22:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت قوة أمنية، عملة أجنبية مزيفة جنوبي محافظة بابل.

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