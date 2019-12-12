رئيس برشلونة: لن يتم تأجيل الكلاسيكو

2019/12/12 | 22:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن مصير مباراة الكلاسيكو بيت البارسا وريال مدريد المقرر لها 18 كانون أول الجاري ضمن منافسات الجولة الـ10 من الليجا.

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