الداخلية تتوعد مرتكبي جريمة الوثبة: فعلتكم لن تمر دون معاقبة

2019/12/12 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دانت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، جريمة ساحة الوثبة التي قتل فيها شاب اقدمت مجموعة على إعدامه أمام جمهرة من الناس وتعليق جثته

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