الاعلام الامني: استشهاد 4 من منتسبي الحشد بانفجار سيارة مفخخة في سامراء

2019/12/12 | 22:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سامراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، استشهاد 4 من منتسبي الحشد الشعبي في مدينة سامراء.

وذكرت الخلية ف بيان حصلت عليه "العهد

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