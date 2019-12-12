مقتل اربعة من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري جديد في سامراء

2019/12/12 | 22:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل اربعة عناصر من الحشد الشعبي، مساء الخميس بتفجير انتحاري في سامراء هو الثاني خلال ساعات قليلة.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان عجلة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما ادى الى استشهاد اربعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي في خط اللاين".وكانت خلية الاعلام الامنية قالت في وقت سابق من مساء اليوم ان تفجيرا انتحاري استهدف ايضا قاطع عمليات سامراء، مما ادى الى مقتل سبعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي وجرح ثلاثة آخرين منهم.

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