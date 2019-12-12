مقتل شخص واصابة 4 بانفجار عبوة لاصقة جنوب بعقوبة

2019/12/12 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شخص واصابة 4 اخرين نتيجة انفجار عبوة لاصقة جن...





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