2019/12/12 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم
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افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شخص واصابة 4 اخرين نتيجة انفجار عبوة لاصقة جن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل شخص واصابة 4 بانفجار عبوة لاصقة جنوب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شخص واصابة 4 اخرين نتيجة انفجار عبوة لاصقة جن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل شخص واصابة 4 بانفجار عبوة لاصقة جنوب بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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