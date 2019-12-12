الخارجية الأميركية تبدي استعدادها للقيام بـتحرك دولي للتحشيد ضد “القتل الممنهج” بالعراق

2019/12/12 | 22:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بضرورة إيقاف مسلسل استهداف #المحتجين في العراق، فيما عبرت عن استعدادها للقيام بتحرك دولي للتحشيد ضد ما وصفته بـ”القتل الممنهج”.وقالت […]

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