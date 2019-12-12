قرار تمليك الاراضي للمتجاوزين عليها، ما بين السلبيات والايجابيات؟

2019/12/12 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- يسرى علي الداؤدي أصدر مجلس الوزراء قرارا بتمليك الاراضي السكنية للمتجاوزين عليها، حيث أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء أمرا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وذلك بتاريخ 24 /11/ 2019، الذي يقضي بتمليك الاراضي السكنية للمتجاوزين عليها خارج التصاميم الاساسية للمدن الى المتجاوزين.وفي هذا السياق تحدث المواطن “معتز كوجر” ل “ايزيدي 24“ قائلا …

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