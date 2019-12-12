الجملي يطلب مهلة تمديد لتشكيل الحكومة الجديدة

2019/12/12 | 23:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الخميس، الرئيس، قيس سعيد، تمديد مهلة الشهر الذي ينتهي يوم الأحد، لتشكيل الحكومة الجديدة.

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