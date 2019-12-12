إطلاق سراح المصور {زيد الخفاجي} بعد إختطافه قبل أيام

2019/12/12 | 23:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإطلاق سراح المصور زيد الخفاجي الذي اختطف قبل اسبوع.

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