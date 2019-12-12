ديالى.. استشهاد واصابة 4 اشخاص جنوبي بعقوبة

2019/12/12 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

استشهد واصيب 5 اشخاص، اليوم الخميس، نتيجة انفجار عبوة لاصقة جنوب بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مصدر امني، لـ"العهد نيوز"، ان "عبوة لاصقة موضوعة

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