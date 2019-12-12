2019/12/12 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز - ديالى
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استشهد واصيب 5 اشخاص، اليوم الخميس، نتيجة انفجار عبوة لاصقة جنوب بعقوبة بمحافظة ديالى.
وقال مصدر امني، لـ"العهد نيوز"، ان "عبوة لاصقة موضوعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. استشهاد واصابة 4 اشخاص جنوبي بعقوبة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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