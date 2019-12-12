السودان.. اعتقال زوجة البشير بتهم الفساد

2019/12/12 | 23:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - السودان

أعلنت النيابة السودانية، اليوم الخميس، القبض على وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، ونقلها بعد التحري إلى سجن النساء بأم

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