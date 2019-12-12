السفارة الأميركية ببغداد تدين عمليات الاختطاف واعمال العنف في التظاهرات

2019/12/12 | 23:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت السفارة الأميركية في بغداد إدانتها لأعمال العنف والخطف التي ترافق التظاهرات في العراق.

السفارة ذكرت في بيان، أنها تتلقى باستمرار تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل، مؤكدة ان هذه العمليات لا يمكن التسامح معها، ولا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت.

وأضاف البيان، أن حكومة الولايات المتحدة تدعم رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه إلا بعد أن تتوقف عمليات الاختطاف والعنف.

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