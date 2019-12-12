اطلاق سراح المصور زيد الخفاجي

2019/12/12 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اطلق سراح المصور زيد الخفاجي، مساء الخميس، بعد اختطافه قبل اسبوع.

وكتب والد الخفاجي في منشور له على حسابه في الفيسبوك، "رجع زيد شكرا بحجم الكون لكل الناس وكل من تعاطف معنا بكلمة بتصرف بدعاء، لا اعرف ان اصف مشاعري لكم".

وكان مصدر مطلع، قد افاد الجمعة (06 كانون الأول، 2019) بأن مسلحين مجهولين اختطفوا المصور زيد الخفاجي، من أمام منزله، وسط العاصمة بغداد، بعد عودته من ساحة التحرير.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المصور زيد محمد الخفاجي، تعرض للاختطاف على يد قوة مسلحة مجهولة، من أمام منزله في حي القاهرة وسط العاصمة بغداد فور عودته من ساحة التحرير فجر اليوم الجمعة".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد قالت في تقرير نشرته الاثنين (2 كانون الأول 2019)، إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عاماً، فُقدوا من ساحة التحرير ببغداد، أو بالقرب منها منذ 7 تشرين الأول الماضي أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية.

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، في محافظة ديالى، الخميس، بمقتل شخص واصابة 4 اخرين نتيجة انفجار عبوة لاصقة جنوب بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "عبوة لاصقة موضوعة بدراجة نارية، قد انفجرت في ناحية بهرز جنوب

بغداد اليوم ـ سامراء

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل 4 منتسبين بانفجار عجلة مفخخة ضمن قاطع عمليات سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عجلة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت قوة ضمن قاطع عمليات سامراء، مما ادى ا

بغداد اليوم- بغداد

استيقظ العراقيون، صباح اليوم الخميس، على حادثة فجرت ردود أفعال واستنكارا واسعين بين مختلف أطياف الشعب العراقي، بعد قيام مجموعة نفى المتظاهرون صلتهم بها، بقتل شاب يدعى "هيثم علي إسماعيل" ويبلغ من العمر 17 عاماً وتعليق جثت

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