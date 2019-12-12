المرشح الاوفر حظاً لرئاسة الوزراء .. من هو شياع السوداني؟

2019/12/12 | 23:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق رجحت مصادر اليوم الخميس، أن يضطر رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تكليف تحالف الفتح بتشكيل الحكومة المقبلة باعتباره ثاني أكبر كتلة بعد تنازل تحالف سائرون، فيما اشارت إلى ارتفاع حظوظ النائب محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء.المرشح الاوفر حظا وقالت المصادر التي تابعتها “يس عراق”، إنه “من الناحية القانونية، قد يضطر […]

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