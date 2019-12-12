الكعبي يشدد على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري

2019/12/12 | 23:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري في بغداد والمحافظات وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار .

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