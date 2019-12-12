مقرب من الصدر: الفاسدون سيستغلون مايحدث في ساحات التظاهر لتمرير مرشحهم وانتم غافلون

2019/12/12 | 23:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، المتظاهرين بعدم طرد القوات الامنية من ساحاتالتظاهر، فيما بين ان الفاسدين سيستغلون مايحدث في ساحات التظاهر لتمرير مرشحهم لرئاسة الحكومة.

وقال العراقي في منشور على صفحته بالفيسبوك وتابعته "الغد برس" "وأسفاه...



اذا حدث اعتداء على المتظاهرين السلميين..



نسارع اليهم لمعرفة الفاعلين...



لكننا نجد الجواب حاضر عندهم، وهو: من اعتدى على المتظاهرين هم: ((المندسين))".

وتابع "وعلى گولتكم: (الطرف الثالث)...



وحين ما نسمع عن (سحل) او (تعليگ) و (دج بالسچاچين) او ضرب حتى الموت او (حرق)..



فنسارع للمتظاهرين، فنجد جوابهم: انهم ((المندسين)) وعلى گولتكم: (الطرف الثالث)".

ولفت الى انه "وأسفاه عراق يتحكم به ((المندسين))..



ونحن نتفرج الى ان نخسر (العراق)"، مضيفا "اين العقل اين التعقل اين الانسانية اين الدين اين الشرع اين العقلاء!!!!!؟...



وكيف سيتسنى لنا معرفة الحقيقة التي ضاعت واضاعت كل شيء..



فبالامس تحكم الفاسدون واليوم يتحكم المندسون".

واشار الى انه "ايها الاخوة...



ان سمعة القوات الامنية على المحك...



وان سمعة الثوار على المحك...



وسيستغل ذلك الفاسدون ليمرروا مرشحهم وانتم عنهم غافلون".

وتابع "فمن هنا نطالب بأن تأخذ القوات الامنية دورها الفاعل وعلى المتظاهرين التعاون معهم وعدم طردهم من ساحات الاحتجاج وابعاد المجاهدين من الحشد الشعبي فضلا عن المندسين والوقحين، كما على المتظاهرين تسليم مندسيهم الى جهة امنية محايدة...



والا فان سمعتهم لن تنجو من الهلكة".

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