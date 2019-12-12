الجملي يطلب تمديد مهلة تشكيل الحكومة في تونس

2019/12/12 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} طلب المكلف بتشكيل الحكومة في تونس، الحبيب الجملي، من الرئيس قيس سعيد، الخميس، تمكينه من مُدّة زمنية إضافية؛ بهدف استكمال مشاورات تشكيل حكومته، بعد أن واجه مقاطعة عدد من الأحزاب للمشاورات التي يقودها، وفشل في تجميع سند سياسي قادر على ضمان الأغلبية لحكومته داخل البرلمان.

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