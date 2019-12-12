خبير انتخابي يكشف بالتفصيل عقبات القانون الجديد والمدة الكافية لإجراء الانتخابات

2019/12/12 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الخبير في شؤون الانتخابات، صفاء الموسوي، تفاصيل هامة تتعلق بعقبات قانون الانتخابات الجديد والمدة الكافية لإجراء الانتخابات.

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