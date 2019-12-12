2019/12/12 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في مخزن للسجاد وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "حريقا اندلع مساء اليوم

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