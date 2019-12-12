القوات الامنية تضبط عملة مزيفة بحوزة شخصين جنوبي بابل

2019/12/12 | 23:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بابل

ضبطت قوة أمنية، اليوم الخميس، عملة أجنبية مزيفة بحوزة شخصين اثنين جنوبي محافظة بابل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة بابل، العميد عادل الحسيني، في

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