2019/12/13 | 00:10 - المصدر: الغد برس

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الصالحي: سأفضح كل من يقوم ببيع الدرجات الوظيفية في كركوك وسيتم اح

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الصالحي: سأفضح كل من يقوم ببيع الدرجات الوظيفية في كركوك وسيتم احالة الفاسدين للقضاء

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