ديالى..استهداف منزل بعبوة في ناحية ابي صيدا

2019/12/13 | 00:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الخميس، بإستهداف منزل في ناحية ابي صيدا بعبوة محلية.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن " عبوة غير معروفة فيما اذا كانت ناسفة او صوتية انفجرت على منزل شخص في ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن"الحادث أسفر عن اضرار مادية فقط دون خسائر بشرية تذكر".

وكان مدنيا قتل واصيب 4 آخرون بانفجار دراجة نارية في وقت سابق من، مساء اليوم، في ناحية بهرز جنوب بعقوبة.

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