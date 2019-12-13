بالفيديو.. تشييع مهيب لاحد شهداء الشرطة الاتحادية في بغداد

2019/12/13 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شيعت قيادة قوات الشرطة الإتحادية، اليوم الخميس، احد ابطالها استشهد في قطاع عمليات كركوك.

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