العيساوي يحذر من فوضى البلد ويطالب بتدخل القوات لضبط امن المتظاهرين

2019/12/13 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حذر القيادي في تيار الحكمة الوطني، عباس العيساوي، من سير البلد باتجاه الفوضى، بعد مقتل مدني وتعليقه في ساحة الوثبة وسط بغداد.

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