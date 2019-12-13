اليونسكو تدرج عنصر

2019/12/13 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت منظمة اليونسكو، المهتمة بالتراث العالم، امس الخميس، ادراج خدمة زوار الامام الحسين يوم الاربعينية على قائمتها التراثية.

وذكرت اليونسكو في تغريدة لها

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