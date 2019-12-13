الدفاع الروسية: مقتل 5 مدنيين و6 عسكريين سوريين جراء هجمات شنها المسلحون في شمال غرب سورية

2019/12/13 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مقتل 5 مدنيين و6 عسكريين سوريين جراء هجمات شنها المسلحون في شمال غرب سورية خلال الفترة

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