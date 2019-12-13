جواد كاظم غلوم - قفشات وتسميات مبتكرة صاحبتْ ثورة الاشقاء السودانيين

2019/12/13 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_كاظم_غلوم منذ ان بدأت الثورة السودانية للقضاء على نظام البشير ؛ كنت أتابع ما يجري أولا بأول وقد لفتت نظري كثرة المصطلحات الغريبة التي كان يطلقها الثوار وأتباع السلطة معاً وما يتخللها من قـفْشات مضحكة وسط معمعة الانتفاضات والاحتجاجات العارمة قبل ان تنجح الثورة التي باركناها ونبقى نؤازرها ما حيينا .وكثيرا ما يتندر الأشقاء السودانيون وهم في غمرة احتجاجاتهم ومظاهراتهم التي اخذت تتصاعد وتتسع ويزداد عددها ف......

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