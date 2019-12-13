نصير عواد - المليشيات المسلّحة بين الخراب والعبادة

2019/12/13 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نصير_عواد لا نبالغ بالقول انه لا يوجد أكثر من العراقيين التصقت أذانهم بجهاز الراديو، وتسمرت أعينهم أمام الشاشة الفضية، لمعرفة ما يجري في بلدهم من تغييرات لا ينقطع حبل المفاجأة فيها.وما حدث في الأيام القليلة الماضية ببغداد وكربلاء والناصرية من عمليات قتل واختطاف للمتظاهرين السلميّين، على يد المليشيات المسلّحة، ليس سوى حلقات من سلسلة زمنية امتدت على مساحة نصف قرن من الحروب والمعاناة.وكما في كل مرّة تأخذ أحد......

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