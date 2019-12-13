الجابري : مجلس النواب يتجه نحو الوجوه الجديدة

2019/12/13 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس النواب ستار الجابري،اليوم الخميس، الكتل النيابية الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية في اختيار رئيس الوزراء.

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