2019/12/13 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إلتقطت جيسيكا مير وهي رائدة فضاء امريكية – سويدية من اصل عراقي صورة لبغداد من الفضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. صورة لبغداد من الفضاء التقطتها رائدة من أصل عراقي .. ماذا علقت عليها؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. صورة لبغداد من الفضاء التقطتها رائدة من أصل عراقي .. ماذا علقت عليها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).