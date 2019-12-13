بالصور.. بغداد من الفضاء بعدسة رائدة سويدية من اصول عراقية

2019/12/13 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

التقطت جيسيكا مير، رائدة الفضاء الامريكية – سويدية من اصل عراقي صورة لبغداد من الفضاء.

وقالت، مير، في تغريدة على حسابها "تويتر"، انه

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